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Допинг в спорте

РУСАДА заинтересовано в подписании нового соглашения о сотрудничестве с Мордовией

По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, регион является значимым субъектом в российском спорте
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заинтересовано в подписании нового соглашения о сотрудничестве с Республикой Мордовия. Об этом ТАСС сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус.

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"Главная задача - фокус на мордовских спортсменах. Мордовия является значимым субъектом в спорте. Мы заинтересованы в заключении нового качественного соглашения, которое будет направлено на развитие сотрудничества. Самое главное, чтобы эти условия были приняты", - сказал Ганус.

РУСАДА в июне 2018 года расторгло меморандум о сотрудничестве с Мордовией в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. Как пояснял ранее ТАСС Ганус, руководство РУСАДА направляло письмо в адрес главы Мордовии с проектом нового соглашения о сотрудничестве. Власти региона намеревались подписать документ с РУСАДА после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году, но этого так и не произошло.

Теги
ДопингГанус, Юрий АлександровичМордовия
Допинг в спорте
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