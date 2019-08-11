РУСАДА заинтересовано в подписании нового соглашения о сотрудничестве с Мордовией

"Главная задача - фокус на мордовских спортсменах. Мордовия является значимым субъектом в спорте. Мы заинтересованы в заключении нового качественного соглашения, которое будет направлено на развитие сотрудничества. Самое главное, чтобы эти условия были приняты", - сказал Ганус.

РУСАДА в июне 2018 года расторгло меморандум о сотрудничестве с Мордовией в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе. Как пояснял ранее ТАСС Ганус, руководство РУСАДА направляло письмо в адрес главы Мордовии с проектом нового соглашения о сотрудничестве. Власти региона намеревались подписать документ с РУСАДА после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году, но этого так и не произошло.