Ганус: данные московской лаборатории в настоящее время передаются в спортивные федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. База данных московской антидопинговой лаборатории в настоящее время находится в обработке у Всемирного антидопингового агентства (WADA), часть информации уже передана в международные спортивные федерации. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

РУСАДА в сентябре 2018 года было признано соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. WADA тогда обозначило два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам: до конца 2018 года оно намерено было получить базу данных из московской лаборатории, а до 30 июня 2019 года - все подозрительные допинг-пробы. Эти условия к настоящему времени уже реализованы, но исследование базы данных и подозрительных проб продолжается.

"Сейчас эти пробы анализируют. Уже передаются результаты в международные федерации. Они ведут свое расследование. И скоро, я думаю, будут выходить первые результаты этой работы", - сказал Ганус.

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен на последнем заседании совета IAAF заявил, что восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики в своих правах будет возможно только после того, как IAAF получит все данные московской лаборатории, касающиеся российских легкоатлетов.