РУСАДА с начала года провело более 120 информационно-образовательных мероприятий

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с начала года провели 121 информационно-образовательное мероприятие. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"За семь месяцев 2019 года мы провели 121 информационно-образовательное мероприятие, - отметила Пахноцкая. - На них присутствовало 8072 человека, из которых 3166 являются спортсменами, а 1683 - тренерами. В июле РУСАДА провело 10 мероприятий, в которых приняли участие представители легкой атлетики, художественной гимнастики и других видов спорта".

В 2018 году РУСАДА провело 169 информационно-образовательных мероприятий. Общее количество их участников - 9784, в том числе 2312 спортсменов, 175 врачей, 1301 тренер, остальные - спортивный персонал и болельщики.