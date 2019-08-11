Южный: теннисист Рублев по уровню игры не уступает Медведеву и Хачанову

В ночь на воскресенье Медведев обыграл Хачанова в полуфинальном матче на турнире из серии "Мастерс" в Монреале. Хачанов занимает восьмое место в рейтинге АТР, Медведев - девятое. Рублев располагается на 70-й позиции.

"У нас сейчас есть два игрока, которые входят в первую десятку, и это здорово. Есть еще [Андрей] Рублев, которого, к сожалению, преследуют травмы, но когда он здоров, то потенциально является игроком такого же высокого уровня, - сказал Южный. - Медведев и Хачанов - молодцы, они показывают сейчас теннис супервысокого уровня. Уверен, мы увидим еще не один полуфинал и финал между ними на крупных турнирах и, дай бог, Больших шлемах".

Южный не стал делать прогноз на финальный матч, в котором Медведев встретится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. "Даниил лучше меня знает, что надо делать, чтобы обыграть Надаля", - подчеркнул он.

Финальный поединок между Медведевым и Надалем пройдет в воскресенье, начало - 23:00 мск.