РУСАДА в 2019 году выявило более 200 нарушений правил доступности для тестирования

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2019 года выявило 201 нарушение спортсменами правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по июль включительно нашими сотрудниками было выявлено 201 нарушение правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - В 143 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 58 - о непредоставлении информации о местонахождении".

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае троекратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.