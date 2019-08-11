Победительница ЧЕ-2019 штангистка Романова пропустит ЧМ из-за перехода в другую категорию

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Действующая чемпионка Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 71 кг россиянка Анастасия Романова не выступит на сентябрьском мировом первенстве в Таиланде по причине того, что перешла в олимпийскую категорию (до 76 кг), где пока не может в полной мере проявить себя. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

27-летняя Романова является двукратной победительницей чемпионатов Европы, в 2017 году в хорватском Сплите она стала первой в весовой категории до 69 кг, в 2019-м в Батуми - в категории до 71 кг.

"Романова не попала в окончательную заявку на чемпионат мира, - отметил Аниканов. - Она перешла в новую олимпийскую весовую категорию (до 76 кг - прим. ТАСС), и ей нужно время, чтобы как следует адаптироваться. Это требует долгих тренировок, в конце июня Анастасия в новой весовой категории на чемпионате России стала только второй". Чемпионкой России в весовой категории до 76 кг стала Мария Вострикова, которая была включена в состав команды на ЧМ-2019.

"Но на чемпионате Европы - 2020, который пройдет в апреле Москве, Романова рассчитывает опять проявить себя", - подчеркнул Аниканов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 16 по 27 сентября в Паттайе, европейское первенство 2020 года - в Москве с 3 по 12 апреля.