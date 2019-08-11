РУСАДА с начала года получило 68 запросов от атлетов на терапевтические исключения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые семь месяцев 2019 года получило от российских спортсменов 68 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в воскресенье заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по июль включительно к нам поступило 68 запросов на терапевтическое использование, - сказала Пахноцкая. - 46 запросов переданы в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 26 запросов, отклонено - 20".

Спортсмен в случае получения одобрения своего запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением WADA рассматривает Российское антидопинговое агентство.