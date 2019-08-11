Буре: программа подготовки хоккеистов в России принесет регулярные победы на всех уровнях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс развития национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", разработанной Федерацией хоккея России (ФХР), позволит регулярно побеждать самых сильных соперников на юниорском, молодежном и взрослом уровнях. Такое мнение ТАСС после победы юниорской сборной России в Кубке Глинки/Гретцки высказал чемпион мира и призер Олимпийских игр Павел Буре.

В воскресенье юниорская сборная России, в которую вошли юноши не старше 18 лет, обыграла команду Канады со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки и впервые с 1995 года стала победителем турнира.

"Победу юниоров на Кубке Глинки/Гретцки нельзя недооценивать, - сказал Буре. - В нем принимают участие сильнейшие игроки до 18 лет, в особенности это можно сказать о сборной Канады. Отмечу, что мы не просто победили, а показали равный хоккей, это говорит не только о силе нашей отдельной команды, а о всей системе развития хоккея и подготовки игроков. То, что мы не побеждали на этом турнире с 1995 года, а в финале играли в 2009-м - говорит о многом".

ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов под названием "Красная машина" в августе 2018 года, она была утверждена решением правительства в октябре того же года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Программа состоит из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет.

"Я уже говорил, что как только работа всей ФХР будет подчинена единой цели, развитию, то придет и результат - вот сейчас он как раз приходит. Мы должны побеждать сильнейших соперников на юниорском, на молодежном и на взрослом уровнях. При таком курсе на развитие игроков, при работающей национальной программе подготовки мы сможем это делать регулярно уже в ближайшее время. При этом нельзя забывать, что конкуренция в мировом хоккее растет с каждым днем", - заключил Буре.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.