Гол Альвареса принес "Арсеналу" вторую победу подряд в чемпионате России по футболу

ТАСС, 11 августа. Тульский "Арсенал" в домашнем матче обыграл команду "Уфа" со счетом 1:0 в пятом туре чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Арсенал".
Голом на 28-й минуте отметился Виктор Альварес. Для 26-летнего Альвареса, проведшего 49-ю игру в чемпионатах России, этот гол стал первым за тульский клуб.
"Арсенал" впервые победил в домашнем матче в нынешнем сезоне. "Уфа" продлила серию без побед на выезде в чемпионатах России до 21 матча. В последний раз "Уфа" взяла верх в гостях в национальном первенстве 17 марта 2018 года, обыграв "Краснодар" со счетом 1:0.
"Арсенал" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Уфа" располагается на 13-й строчке, имея в активе четыре очка.
В шестом туре "Арсенал" на выезде сыграет против казанского "Рубина" 18 августа, "Уфа" в тот же день дома встретится с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Краснодар
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|3
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|4
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|5
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|6
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|7
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|8
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|3-5
|6
|10
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|12
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|5-10
|1
|16
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0-6
|1