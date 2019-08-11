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Футбол в России

Гол Альвареса принес "Арсеналу" вторую победу подряд в чемпионате России по футболу

Тульский клуб на своем поле переиграл "Уфу" со счетом 1:0
Болельщики тульского "Арсенала" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Болельщики тульского "Арсенала"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Тульский "Арсенал" в домашнем матче обыграл команду "Уфа" со счетом 1:0 в пятом туре чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Арсенал".

Голом на 28-й минуте отметился Виктор Альварес. Для 26-летнего Альвареса, проведшего 49-ю игру в чемпионатах России, этот гол стал первым за тульский клуб.

"Арсенал" впервые победил в домашнем матче в нынешнем сезоне. "Уфа" продлила серию без побед на выезде в чемпионатах России до 21 матча. В последний раз "Уфа" взяла верх в гостях в национальном первенстве 17 марта 2018 года, обыграв "Краснодар" со счетом 1:0.

"Арсенал" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Уфа" располагается на 13-й строчке, имея в активе четыре очка.

В шестом туре "Арсенал" на выезде сыграет против казанского "Рубина" 18 августа, "Уфа" в тот же день дома встретится с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит54109-213
2Краснодар53118-410
3Арсенал53118-610
4ЦСКА43014-39
5Ростов42209-78
6Локомотив42115-47
7Рубин52123-37
8Урал42118-67
9Ахмат42023-56
10Спартак41213-45
11Динамо51223-45
12Тамбов51136-74
13Уфа51136-84
14Крылья Советов41036-73
15Оренбург50145-101
16Сочи40130-61
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