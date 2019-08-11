Клюева и Королева завоевали золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

ТАСС, 11 августа. Российские спортсменки Ульяна Клюева и Виталия Королева стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Киеве.

Россиянки показали результат 290,70 балла. Второе место заняли немки Лина Хентшель и Тина Пунцель (288,87 балла), бронза досталась представительницам Украины Виктории Кесарь и Анне Письменской (287,37).

Ранее на турнире 18-летняя Королева завоевала золото в прыжках с метрового трамплина и стала серебряным призером в командных соревнованиях. Также она побеждала на первенстве Европы в прыжках в воду с метрового трамплина в категории юниоров в 2018 году. 17-летняя Клюева завоевала свою первую медаль на текущем чемпионате Европы. В активе спортсменки три победы на юниорских первенствах Европы, на чемпионате мира среди юниоров 2018 года она завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина.

Сборная России укрепила лидерство в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав шесть золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Второе место занимает команда Германии (2-4-2), третье - сборная Украины (2-3-1). Чемпионат Европы завершится 11 августа.