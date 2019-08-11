Почетный статус посла ГТО присвоен 92-летнему ветерану ВОВ в Иркутске

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Диплом посла Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) вручен ветерану Великой Отечественной войны Константину Познянскому. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала директор областного государственного бюджетного учреждения Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области Наталья Кривошеева.

Торжественная церемония вручения диплома прошла на летнем фестивале комплекса ГТО в Иркутске.

"Диплом посла ГТО был вручен ветерану войны Константину Познянскому. Он большой молодец, в прошлом году выполнил нормативы на золотой знак ГТО, - рассказала Кривошеева. - Ему 92 года, но даже сейчас после вручения он нам показал, как правильно отжиматься".

В рамках Всероссийского Дня физкультурника в Иркутске состоялся областной этап фестиваля ГТО, также прошла презентация нового мобильного центра тестирования. "Областной этап фестиваля состоялся на стадионе "Труд". В нем приняли участие 64 ребенка и около 40 студентов", - отметила собеседница ТАСС.

"На фестивале также прошла презентация и вручение нового мобильного центра ГТО. Это адаптированный автомобиль, который может приехать абсолютно в любую местность. Он оборудован интернетом, ноутбуками, бесперебойным питанием, благодаря ему можно принять абсолютно все виды испытания ГТО, кроме беговых. В автомобиле есть даже коробки для винтовок, щиты для стрельбы и многое другое", - сообщила Кривошеева.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.