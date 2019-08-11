Парфенов: футболисты "Урала" играли авантюрно и рискованно в матче против "Локомотива"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" играли рискованно и авантюрно в гостевом матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал главный тренер клуба из Екатеринбурга Дмитрий Парфенов.

"Урал" проиграл "Локомотиву" со счетом 0:4.

"Мы не доигрывали эпизоды в этой встрече, первый мяч вообще получился из ничего (первый гол на 17-й минуте забил Федор Смолов - прим. ТАСС). До этого у нас были хорошие моменты, мы могли забить, но этот мяч все перевернул. Где-то мы начали играть более авантюрно, больше рисковать, и у нас появились свободные зоны, которые охотно использовал "Локомотив", - заявил Парфенов.

После пяти матчей "Локомотив" поднялся на второе место, набрав 10 очков, "Урал" расположился на восьмой строчке с семью очками. В следующем туре 18 августа "Локомотив" сыграет в гостях против московского "Динамо", днем ранее "Урал" дома примет самарские "Крылья Советов".