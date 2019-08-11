Кикнадзе: "Локомотиву" нужно, чтобы Смолов полностью раскрылся в Лиге чемпионов

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" необходимо, чтобы нападающий Федор Смолов в полной мере раскрыл свой потенциал в матчах команды в Лиге чемпионов. Такое мнение ТАСС после домашней победы "Локомотива" над екатеринбургским "Уралом" в чемпионате России высказал в воскресенье генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" стал вторым и второй год подряд напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября). За пять матчей текущего сезона чемпионата России Смолов отличился дважды - в игре четвертого тура против самарских "Крыльев Советов" (2:1) и в воскресном матче против "Урала" (4:0).

"Здорово, что Смолов забил "Уралу". Возвращается ли Федор на пик своей формы? Ему до возможного пика еще слишком далеко, у Федора огромный потенциал, он может много достичь. Нам очень нужно, чтобы он раскрылся в полной мере в матчах Лиги чемпионов", - сказал Кикнадзе.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов "Локомотив" занял последнее место в группе D, в которой также играли португальский "Порту", немецкий "Шальке" и турецкий "Галатасарай".