Московское "Динамо" завоевало Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею

ТАСС, 11 августа. Хоккеисты московского "Динамо" обыграли нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка губернатора Нижегородской области.

У "Динамо" шайбы забросили Иван Муранов (6-я минута) и Андрей Алексеев (30). У "Торпедо" отличился Павел Варфоломеев (57).

Ранее в матче за третье место ташкентский "Хумо" со счетом 5:1 обыграл минское "Динамо".

Московское "Динамо" на групповой стадии обыграло "Торпедо" (3:2), минское "Динамо" (4:1) и "Хумо" (4:1).

В первом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 столичный клуб встретится на домашней площадке с "Торпедо", встреча пройдет 2 сентября.