Моисеева: российским прыгунам в воду для полного успеха на ЧЕ не хватило лицензий на Игры

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Неприятный осадок от выступления сборной России по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Киеве оставило только отсутствие олимпийских лицензий. Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

Чемпионат Европы в Киеве проходил с 5 по 11 августа, сборная России на нем завоевала шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды, что позволило ей стать первой в медальном зачете. Второе место заняла команда Украины (3-3-1), третье - сборная Германии (2-4-2). Страна, чей спортсмен побеждал в личных соревнованиях на трехметровом трамплине и на вышке, получала лицензию на Олимпиаду 2020 года в Токио. У мужчин на трехметровом трамплине победу одержал Евгений Кузнецов, однако Россия в этой дисциплине уже имеет максимальные две квоты по итогам чемпионата мира в Кванджу, который прошел в июне.

"Я довольна командой, потому что выступать на чемпионате Европы вскоре после окончания чемпионата мира было тяжело. Остался небольшой осадок, что не взяли олимпийские лицензии в женских прыжках с трехметрового трамплина и у мужчин на вышке, но сильно расстраиваться не будем, будем работать дальше", - сказала Моисеева.

Наибольшее число наград на чемпионате Европы завоевала 18-летняя Виталия Королева, на ее счету два золотые медали и одна серебряная. "Мне понравилось выступление нашей молодежи: Королевой, [Ульяны] Клюевой, [Екатерины] Беляевой, которая показала себя бойцом. Победа Королевой на метровом трамплине вообще получилась интересной: в финал она попала лишь по стечению обстоятельств - после того, как с соревнований снялась итальянка. Молодец, что использовала свой шанс", - отметила главный тренер.

Моисеева также рассказала, что напряженность в отношениях России и Украины не сказалась на выступлении национальной команды в Киеве. "Все здорово, принимающая сторона старалась сделать все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Как отнеслись к российскому гимну? Он тут играл четыре дня подряд, его слушали, хотя и не все вставали", - отметила она.