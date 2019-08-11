Лешуков доволен серебряной медалью чемпионата Европы по пляжному волейболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россиянин Илья Лешуков доволен тем, что сумел завоевать серебряную медаль на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве. Об этом журналистам в воскресенье рассказал сам спортсмен.

Лешуков и Константин Семенов в финале уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 12:21, 18:21. Бронзовые награды чемпионата Европы достались австрийцам Мартину Эрмакоре и Морицу Пристауцу-Тельсниггу, так как польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую тот получил ранее в воскресенье во второй партии полуфинального матча против Мола и Сёрума (24:22, 17:21, 9:15). Мол и Сёрум выиграли чемпионат Европы второй раз подряд.

"Мы проделали хорошую работу, но в финале не получилось показать тот волейбол, на который рассчитывали. Но все равно довольны результатом, это домашний турнир, приятно дойти до финала, - сказал Лешуков. - У норвежцев получалось добавить в игре по ходу матча, у нас - нет. Не очень ясно, с чем это связано, это волейбол".

"Очень приятно было видеть такие полные трибуны в Москве. Попробуем взять реванш в Италии", - добавил спортсмен.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. До этого турнира российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов - серебро.