ЦСКА и "Сочи" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью со счетом 0:0 с футбольным клубом "Сочи" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

На 28-й минуте поле из-за травмы покинул полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, вместо него вышел Константин Кучаев. На 86-й минуте из-за травмы был заменен Эльмир Набиуллин, его заменил Тимофей Маргасов.

Лучшим игроком матча признан защитник "Сочи" Федор Кудряшов. На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. По окончании встречи нападающий ЦСКА Федор Чалов получил премию РПЛ "Игрок сезона", которая была вручена ему по результату выбора болельщиков по итогам сезона-2018/19.

Соперники впервые встретились между собой. В турнирной таблице ЦСКА после пяти матчей занимает пятое место с 10 очками. "Сочи", занимающий 15-ю строчку с двумя очками, остается одной из двух команд вместе с "Оренбургом", не сумевших победить в текущем сезоне РПЛ, сочинцы набрали свои первые очки в гостевых встречах в рамках РПЛ. "Сочи" - единственный клуб, не забивший ни одного мяча в текущем сезоне.

В шестом туре ЦСКА сыграет с московским "Спартаком" на "Открытие-Арене", встреча пройдет 19 августа, в понедельник, начало - 20:00 мск. "Сочи" на выезде встретится с "Оренбургом", матч пройдет 16 августа.

Ход матча

"Сочи", несмотря на статус гостя и дебютанта премьер-лиги, начал матч гораздо активнее ЦСКА. Уже к третьей минуте вратарю и капитану хозяев поля Игорю Акинфееву дважды пришлось выйти из штрафной, подстраховывая защитников. В первые 10 минут встречи сочинцы отметились еще двумя опасными моментами - сначала Кудряшов пробил с линии штрафной рядом со штангой, а следом капитан армейцев неудачно попытался отдать пас ближнему из партнеров по команде, в результате чего Ибрагим Цаллагов из хорошей позиции пробил выше ворот.

Первая опасность у ворот "Сочи" возникла только на 15-й минуте, но даже в этой атаке ЦСКА не довел дело до удара. Гости ответили на это по-настоящему голевым моментом - Андрей Мостовой выскочил один на один, но не попал в створ ворот из убойной позиции. Игра проходила довольно жестко - в одном из эпизодов полузащитник гостей Никита Калугин в подкате сыграл против одного из атакующих игроков ЦСКА Сигурдссона и нанес тому травму, вместо исландца на поле появился воспитанник клубной академии Кучаев, который в сезоне-2019/20 до этой встречи провел на поле всего несколько минут в выездной встрече против "Рубина". В целом же за первые 45 минут вратарю "Сочи" Сослану Джанаеву пришлось вступить в игру всего два раза - с ударами Чалова и Хёрдура Магнуссона он справился без особых проблем.

После перерыва ЦСКА стал наращивать преимущество - Кучаев с близкого расстояния не смог переиграть голкипера "Сочи". Удар Ильзата Ахметова оказался недостаточно сильным, а Кристиан Бистрович пробил из-за штрафной рядом со штангой. "Сочи" старался выжать максимум из редких контратак и стандартных положений, но не преуспел в этом.

В середине второго тайма главные тренеры команд Виктор Гончаренко и Александр Точилин провели замены - вместо Мостового на поле вышел Александр Карапетян, а Бистровича сменил Яка Бийол. Эти перестановки не принесли особых дивидендов: ЦСКА по-прежнему пытался вскрыть насыщенную оборону гостей, а "Сочи" уповал на контратаки и стандарты.

На последних минутах едва не состоялся курьезный гол - Магнуссон выполнил подачу с левого фланга и Джанаев лишь в последний момент вытащил его из под штанги. Этот эпизод вдохнул сил в атакующие действия ЦСКА, но удар Николы Влашича со средней дистанции принял на себя защитник, а Марио Фернандес пробил рядом со штангой. Уже в компенсированное время в штрафной гостей возник еще один "пожар" - Чалову в борьбе с защитником разбили лицо, а Джанаев еще раз спас свою команду от пропущенного мяча.

В итоге ЦСКА и "Сочи" не смогли забить друг другу ни одного гола. Для армейцев эта ничья стала первой в сезоне-2019/20, а сочинцы продлили безголевую серию в премьер-лиге до пяти матчей.