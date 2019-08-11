Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста "Сочи" Калугина в игре с ЦСКА

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Матч проходил на "ВЭБ-Арене" и завершился со счетом 0:0. На 21-й минуте Калугин сбил с ног исландского полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона. После этого эпизода исландец не смог продолжить игру и был заменен.

"Это прямая красная карточка, подкат сзади запрещен. А тут игрок шел с двумя прямыми ногами с открытой подошвой, это была агрессивная атака. После такого нарушения могут быть очень серьезные последствия - это травма голеностопа, ахилла, Сигурдссон вообще может с футболом завязать", - сказал Хусаинов.

После пяти матчей армейцы занимают пятую строчку, имея в активе 10 очков. "Сочи" идет на 15-м месте с двумя очками. В следующем туре 19 августа ЦСКА проведет гостевую встречу против московского "Спартака", 16 августа "Сочи" на выезде встретится с "Оренбургом".