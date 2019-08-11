Саммельвуо назвал одним из лучших моментов в жизни выход волейболистов РФ на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо считает, что выход команды на Олимпийские игры 2020 года является одним из лучших моментов в жизни. Такое мнение специалист высказал ТАСС в воскресенье.

В воскресенье российские волейболисты обыграли команду Ирана со счетом 3-0 (25:19, 25:23, 25:23) в заключительном матче олимпийского квалификационного турнира и обеспечили себе участие в Играх 2020 года в Токио.

"Это один из моих самых счастливых моментов в жизни, это была моя мечта в детстве - попасть на Олимпиаду, и вот мы уже на ней. Была проведена большая командная работа, ребята - большие молодцы. Напряжение и нервы? Нет, это уже в прошлом, мы выполнили задачу", - сказал Саммельвуо.

Ранее участие в Олимпиаде обеспечила и женская сборная России, выиграв квалификационный турнир в Калининграде. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.