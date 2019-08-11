Эксперт: Арбитр Мешков ошибочно не поставил пенальти в ворота "Сочи" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был назначить 11-метровый удар в ворота сочинцев в концовке встречи. Такое мнение высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч проходил на "ВЭБ-Арене" и завершился со счетом 0:0. В конце второго тайма сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович в своей штрафной попал локтем в лицо нападающему армейцев Федору Чалову, после чего у последнего пошла кровь.

"Это были агрессивные и умышленные действия со стороны игрока "Сочи", - сказал Бартфельд. - Он специально вытянул руку ему в лицо. Это чистый пенальти и прямая красная карточка".

Также Бартфельд высказал мнение об эпизоде на 21-й минуте встречи с исландским полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном, который был сбит с ног после подката защитника "Сочи" Никиты Калугина. Исландец не смог продолжить игру и был заменен. "Это безрассудное действие, атака сзади. Но поскольку он [Калугин] не шипами шел в Сигурдссона, не в икроножную мышцу - это желтая карточка и штрафной удар", - добавил Бартфельд.

В турнирной таблице ЦСКА после пяти матчей занимает пятое место с 10 очками. "Сочи" идет 15-м с двумя очками. В шестом туре ЦСКА сыграет с московским "Спартаком" на "Открытие-Арене", встреча пройдет 19 августа. "Сочи" на выезде 16 августа встретится с "Оренбургом".