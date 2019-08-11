Костенюк одержала победу во втором туре Суперфинала чемпионата России по шахматам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Шахматистка Александра Костенюк черными фигурами победила Анастасию Боднарук в партии второго тура Суперфинала чемпионата России, который проходит в Удмуртской Республике.

Ольга Гиря белыми фигурами оказалась сильнее Дарьи Чарочкиной, Елена Томилова белыми победила Валентину Гунину. Партии Александра Горячкина - Наталья Погонина, Алина Кашлинская - Зарина Шафигуллина и Маргарита Потапова - Полина Шувалова завершились вничью.

После двух туров лидируют Костенюк, Погонина и Гиря, набравшие по 1,5 очка. По одному очку имеют Чарочкина, Гунина, Горячкина, Томилова, Кашлинская и Шувалова, по 0,5 очка набрали Боднарук, Шафигуллина и Потапова.

У мужчин победы белыми фигурами одержали Владимир Федосеев над Алексеем Сараной и Александр Мотылев над Александром Предке. Партии Владислав Артемьев - Дмитрий Яковенко, Эрнесто Инаркиев - Никита Витюгов, Максим Матлаков - Кирилл Алексеенко и Евгений Томашевский - Алексей Дреев завершились вничью.

После двух туров Инаркиев и Алексеенко набрали по 1,5 очка, по одному очку имеют Витюгов, Федосеев, Дреев, Томашевский, Артемьев, Яковенко, Матлаков и Мотылев, по 0,5 очка набрали Предке и Сарана.

Третий тур пройдет во вторник. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 23 августа, призовой фонд составляет 10 млн руб.