Серена Уильямс не смогла доиграть финальный матч турнира в Торонто из-за травмы

ТАСС, 11 августа. Канадка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада) после того, как американка Серена Уильямс не смогла доиграть финальный матч из-за повреждения. Призовой фонд соревнований составил $2,83 млн.

Финальный матч был остановлен при счете 3:1 в пользу 19-летней канадки. Уильямс, посеянная на турнире под восьмым номером, приняла решение отказаться от продолжения матча из-за травмы. Встреча продолжалась 20 минут. Андрееску стала первой канадской теннисисткой за последние 50 лет, которой удалось победить на турнире в Торонто, в нечетные годы мужской турнир проводится в Монреале, а женский - в Торонто, в четные - наоборот.

Андрееску, располагающаяся на 27-й строчке в рейтинге WTA, выиграла второй турнир в одиночном разряде в карьере. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход во второй круг Открытых чемпионатов Австралии и США в 2019 году.

37-летняя Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне, еще четыре раза она уступала в финалах турнира. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Американка является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.