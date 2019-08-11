Бабаев: ЦСКА обратит внимание на работу судей в матче Российской премьер-лиги с "Сочи"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА напишет обращение по поводу работы судей в матче с "Сочи". Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0. В конце второго тайма сербский защитник "Сочи" Иван Миладинович в своей штрафной попал локтем в лицо нападающему армейцев Федору Чалову, после чего у последнего пошла кровь.

"По-моему, это [подавать протест на судейские решения] бесполезно. Напишем обращение, после каждого тура есть основания, - сказал Бабаев. - Нам объясняют, почему судья не разобрался. Хотелось бы, чтобы ошибок было меньше".

В первом тайме после жесткого столкновения поле покинул защитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. "То, что было сегодня - перебор. Моменты с Сигурдссоном и Чаловым - ошибки очевидны, у Сигурдссона травма голеностопа, МРТ покажет, насколько она серьезна. Даже если момент не увидел главный судья, боковой должен подсказывать", - отметил Бабаев.

"Надеюсь, руководство судейского корпуса разбирается и отвечает не для галочки. Мы пытаемся развивать наш футбольный продукт, но после таких ситуаций есть много вопросов. Это не украшает наш чемпионат", - добавил гендиректор армейцев.