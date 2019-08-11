СМИ: "Спартак" предложил €9 млн за футболиста "Ниццы" Тамеза

ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб "Спартак" может приобрести полузащитника французской "Ниццы" Адриена Тамеза. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

По информации журналиста издания Мохамеда Бухафси, "Спартак" сделал предложение французскому клубу в размере €9 млн. Отмечается, что представители московского клуба уже начали переговоры с 24-летним французом.

Тамез выступает за "Ниццу" с 2017 года, всего за клуб он провел 77 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав шесть голевых передач. Также он играл за французские "Нанси" и "Валансьен".

В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает седьмое место, имея в активе восемь очков после пяти туров. В шестом туре "Спартак" сыграет дома с ЦСКА, матч состоится 19 августа.