Ничья на крови. ЦСКА и "Сочи" не смогли забить голов в матче РПЛ

Как и в предыдущем туре, ЦСКА не удалось провести два тайма на одинаково хорошем уровне. И если в Казани стартовые 45 минут остались за армейцами, то в Москве до свистка на перерыв больше шансов открыть счет было у "Сочи". Уже к третьей минуте вратарю и капитану хозяев поля Игорю Акинфееву дважды пришлось выйти из штрафной, подстраховывая защитников, также воротам красно-синих угрожали Федор Кудряшов и Ибрагим Цаллагов. На первый полумомент у своих ворот сочинцы и вовсе ответили выходом один на один, который не сумел реализовать Андрей Мостовой.

Непосредственно перед стартовым свистком на фанатском секторе красно-синих выступили болельщики ЦСКА, оперные певцы Василий Ладюк и Игорь Морозов. Они исполнили песню "Команда молодости нашей".

Несмотря на плохие погодные условия в Москве этим летом, пресс-служба ЦСКА анонсировала матч против дебютанта премьер-лиги слоганом "Если ты не едешь к морю, значит, море едет к тебе". Именно в воскресный день погода в столице улучшилась и стала в большей степени соответствовать времени года. Под ясным небом курортная тематика развлечений для болельщиков, приехавших на стадион, смотрелась органично. Любители футбола перед стартовым свистком помимо традиционных мероприятий получили возможность сфотографироваться на шезлонге на фоне афиши матча.

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ЦСКА на домашнем стадионе "ВЭБ-Арена" сыграл вничью с "Сочи" в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Помимо не самых удачных действий у ворот соперника, до перерыва москвичи потеряли одного из игроков стартового состава. В середине тайма полузащитник гостей Никита Калугин грубо сыграл против нападающего хозяев поля Арнора Сигурдссона - исландец не смог продолжить встречу, вместо него на поле появился Константин Кучаев.

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов сказал ТАСС, что арбитр Виталий Мешков ошибочно не удалил хавбека гостей.

"Это прямая красная карточка, подкат сзади запрещен, - отметил собеседник агентства. - А тут игрок шел с двумя прямыми ногами с открытой подошвой, это была агрессивная атака. После такого нарушения могут быть очень серьезные последствия - это травма голеностопа, ахилла, Сигурдссон вообще может с футболом завязать".

В целом же до перерыва вратарь "Сочи" Сослан Джанаев всего пару раз вступил в игру. Голкиперу не составило большого труда справиться с ударами Федора Чалова и Хердура Магнуссона.

ЦСКА для гола не хватило VAR

Во втором тайме армейцы стали наращивать преимущество - воротам "Сочи" поочередно угрожали Кучаев, Ильзат Ахметов и Кристиан Бистрович. Гости продолжили уповать на максимальную насыщенность обороны и редкие контратаки, не создав особой опасности у ворот Акинфеева. В концовке игры Магнуссон едва не перехитрил Джанаева, отправив мяч в ворота "Сочи" навесом с левого фланга - вратарь в последний момент выбил его из-под штанги.

После этого вывести ЦСКА вперед пытались Никола Влашич и Марио Фернандес, но попытку первого заблокировала защита, а второму после подачи с правой бровки не хватило точности. Уже в компенсированное время в ворота "Сочи" могли назначить пенальти - после подачи штрафного защитник гостей Иван Миладинович локтем ударил в лицо нападающего хозяев Чалова, разбив тому нос в кровь. Мешков этого не увидел и спустя некоторое время дал финальный свисток.

Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС отметил, что в моменте на последних минутах игры в штрафной "Сочи" стоило назначить пенальти. "Это были агрессивные и умышленные действия со стороны игрока "Сочи". Он специально вытянул руку ему в лицо. Это чистый пенальти и прямая красная карточка", - прокомментировал спорный эпизод собеседник агентства.

Об этом моменте также высказывались и игроки обеих команд. Так, защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал движение локтем со стороны Миладиновича безобразием, которому не место в футболе. Сербский игрок "Сочи" заверил, что в его действиях не было злого умысла и назначать пенальти не стоило.

"Если бы был VAR [система видеоассистента рефери], назначили бы пенальти и была бы показана красная карточка", - так прокомментировал момент с ударом в лицо Чалова полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Ошибки судьи очевидны

По поводу эпизода в концовке матча высказался также и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. По его мнению, подавать протест на судейские решения бесполезно, но клуб все же сделает это.