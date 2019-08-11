Кононов: первый гол в ворота "Ахмата" помог успокоиться футболистам "Спартака"

ТАСС, 12 августа. Первый забитый мяч в матче с "Ахматом" позволил футболистам "Спартака" успокоиться и провести игру под своим контролем. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

"Спартак" в матче пятого тура чемпионата России обыграл в Грозном "Ахмат" со счетом 3:1. Два мяча из трех красно-белые забили в течение первого тайма.

"Ахмат" [во втором тайме] активно начал играть, мы поддержали эту активность. А там, где активность - это борьба, стычки. Но ребята держали все под контролем. После первого гола ребята успокоились и стали играть в то, что хотелось бы увидеть, но нужно работать и работать", - сказал Кононов.

Два мяча "Спартака" в активе полузащитника Зелимхана Бакаева, который ранее сделал дубль в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном" (3:2).

"Бакаев был больше слева, но получил задание открываться и в центре, его функции расширены. Может, из-за этого он стал свободно себя чувствовать на поле. Не могу сказать, является ли он сейчас лидером, так как это только первые матчи. То, что он выделяется и забивает, это факт, но нужно подождать до конца сезона", - отметил Кононов.

По словам главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова, его команда очень неудачно провела первый тайм. "Те голы сами себе привезли - ситуации не располагали к голу. Очень плохой первый тайм, возвращаться в игру было тяжело. Результат закономерный: когда так ошибаешься, тебя не будут прощать", - сказал Рахимов.