СМИ: ПСЖ согласился обменять Неймара на футболиста "Барселоны" Коутиньо с доплатой

ТАСС, 12 августа. Французский футбольный клуб ПСЖ согласился обменять бразильского нападающего Неймара на бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо с доплатой со стороны испанцев. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, на следующей неделе "Барселона" может сделать официальное предложение парижскому клубу. Сам Неймар хочет вернуться в "Барселону". Также ПСЖ интересуется аргентинским нападающим итальянского "Ювентуса" Пауло Дибалой и хочет укрепить вратарскую позицию.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" вступил в активную фазу переговоров с ПСЖ по поводу трансфера Неймара.

Бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. В составе команды из Каталонии Коутиньо провел 78 матчей, 57 из которых - в стартовом составе, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач.