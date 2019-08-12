Российский теннисист Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

ТАСС, 12 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе 23-летний российский теннисист дошел до финала турнира в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). Россиянин впервые в карьере играл в финале "Мастерса".

Медведев стал первой ракеткой России, обойдя Карена Хачанова, который с восьмой строчки опустился на девятую. В Монреля Хачанов дошел до полуфинала, где уступил Медведеву.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12325 очков), на втором месте идет Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).

Рейтинг АТР от 12 августа: