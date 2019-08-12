Японская теннисистка Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

ТАСС, 12 августа. Японка Наоми Осака вернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.
Впервые Осака возглавила рейтинг WTA в начале 2019 года после победы на Открытом чемпионате Австралии. На первой строчке она располагалась до завершения Открытого чемпионата Франции, который выиграла Барти.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 41-й строчке. Она потеряла одну позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в Торонто в первом круге уступила эстонке Анетт Контавейт, опустилась с 81-го на 97-е место.
Рейтинг WTA от 12 августа:
- 1 (2). Наоми Осака (Япония) - 6417 очков;
- 2 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6256;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6185;
- 4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5223;
- 5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5120;
- 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4780;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4577;
- 8 (10). Серена Уильямс (США) - 3995;
- 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
- 10 (8). Слоан Стивенс (США) - 3189…
- 41 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...
- 43 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 1243…
- 45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…
- 57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…
- 59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
- 76 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 817…
- 84 (84). Вера Звонарева (Россия) - 700…
- 93 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664...
- 96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638…
- 97 (81). Мария Шарапова (Россия) - 636.