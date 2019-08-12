Японская теннисистка Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

ТАСС, 12 августа. Японка Наоми Осака вернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.

Впервые Осака возглавила рейтинг WTA в начале 2019 года после победы на Открытом чемпионате Австралии. На первой строчке она располагалась до завершения Открытого чемпионата Франции, который выиграла Барти.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 41-й строчке. Она потеряла одну позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в Торонто в первом круге уступила эстонке Анетт Контавейт, опустилась с 81-го на 97-е место.

Рейтинг WTA от 12 августа: