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Японская теннисистка Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

Мария Шарапова опустилась на 97-е место
Наоми Осака EPA-EFE/WARREN TODA
Описание
Наоми Осака
© EPA-EFE/WARREN TODA

ТАСС, 12 августа. Японка Наоми Осака вернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.

Впервые Осака возглавила рейтинг WTA в начале 2019 года после победы на Открытом чемпионате Австралии. На первой строчке она располагалась до завершения Открытого чемпионата Франции, который выиграла Барти.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина расположилась на 41-й строчке. Она потеряла одну позицию. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в Торонто в первом круге уступила эстонке Анетт Контавейт, опустилась с 81-го на 97-е место.

Рейтинг WTA от 12 августа:

  • 1 (2). Наоми Осака (Япония) - 6417 очков;
  • 2 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6256;
  • 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6185;
  • 4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5223;
  • 5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5120;
  • 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4780;
  • 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4577;
  • 8 (10). Серена Уильямс (США) - 3995;
  • 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
  • 10 (8). Слоан Стивенс (США) - 3189…
  • 41 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...
  • 43 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 1243…
  • 45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…
  • 57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…
  • 59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
  • 76 (75). Анастасия Потапова (Россия) - 817…
  • 84 (84). Вера Звонарева (Россия) - 700…
  • 93 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664...
  • 96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638…
  • 97 (81). Мария Шарапова (Россия) - 636.
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