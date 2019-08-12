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Футбол в России

УЕФА не имеет вопросов к "Локомотиву" по поводу финансового fair play

По словам главы совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, клуб внимательно оценивает риски, работая в рамках заданных условий
Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Анатолий Мещеряков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к московскому "Локомотиву" касательно выполнения требования финансового fair play. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

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Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Из-за нарушения этих правил из еврокубков было исключено в 2015 году московское "Динамо", а в октябре 2018-го УЕФА отстранил на один сезон казанский "Рубин".

"В этом году к нам вообще никаких вопросов нет [по финансовому fair play]. Мы внимательно оцениваем все возможные риски, в рамках этих рисков и граничных условий, которые нам заданы, мы работаем. Очень хорошо, что сейчас зрители так реагируют, приходят и тратят деньги, это один из источников. К сожалению, он у нас небольшой, но мы работаем с другими коммерческими партнерами, это нудная и монотонная работа", - заявил Мещеряков.

"Локомотив" набрал десять очков в пяти турах Российской премьер-лиги и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от петербургского "Зенита" на три балла. Осенью железнодорожники сыграют в групповой стадии Лиги чемпионов.

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