Мещеряков: "Локомотив" не намерен переплачивать за трансферы новых футболистов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" не будет переплачивать за трансферы новых игроков. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

В текущее трансферное окно состав железнодорожников пополнили только защитники Серкейра Мурило и Дмитрий Живоглядов.

"Вопросы про трансферы - абсолютно нормальная ситуация, когда трансферное окно закроется, эти вопросы отпадут сами собой. Мы очень внимательно работаем на трансферном рынке, мы очень внимательно относимся к собственным деньгам, работа не прекращена. Точно не будем переплачивать за игроков, потому что у некоторых агентов такое желание есть, но я думаю, они с этим желанием так и останутся. Обычно жадность ведет к бедности", - сказал Мещеряков.

"Трудно сказать, нужно ли много игроков на острие [атаки]? Смотрите, "Уралу" Леша Миранчук забил хороший мяч после прохода, мы играем в свою игру. На мой взгляд, у нас человек пять или шесть точно могут обострить игру и забить", - добавил он.

"Перегрет ли российский трансферный рынок? Если есть у людей деньги, почему же не попытаться потратить их красиво? Не комментирую действия других людей, особенно моих знакомых и хороших товарищей. Они ведут бизнес так, как считают нужным", - заключил Мещеряков.

"Локомотив" набрал десять очков в пяти турах Российской премьер-лиги и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от петербургского "Зенита" на три очка. Осенью "Локомотив" сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.