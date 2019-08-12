Лучший снайпер прошедшего сезона баскетбольной Евролиги Майк Джеймс перешел в ЦСКА

ТАСС, 12 августа. Американский баскетболист Майк Джеймс подписал контракт с российским клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Контракт 28-летнего атакующего защитника рассчитан на один год.

"Майк - очень талантливый игрок, который может создавать броски для себя и партнеров. За все годы, которые он провел в Евролиге и других соревнованиях разных уровней, он доказал, что умеет набирать очки, но ему придется адаптироваться к нашей системе. В наших разговорах он уже заверил меня, что готов к этому. Желаем ему оставаться здоровым и помочь команде достигнуть поставленных целей", - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

"Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей. Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед", - сказал Джеймс.

Отмечается, что американец стал девятым иностранным баскетболистом ЦСКА, который войдет в заявку команды на предстоящий сезон. Согласно регламенту Единой лиги ВТБ, командам разрешено иметь восемь легионеров в заявке, а также еще одного для выступления в европейских клубных соревнованиях. Имя баскетболиста, который будет выступать только в Евролиге, будет названо тренерским штабом ЦСКА перед стартом сезона.

Джеймс выступал за итальянскую "Олимпию" в прошлом сезоне и стал лучшим снайпером Евролиги, сыграв 30 матчей и набирая в среднем 19,8 очка. Также он стал лидером лиги по трехочковым (70), попаданиям с игры (189), штрафным (147) броскам, фолам на игроке (151) и времени на паркете (1018 минут), стал третьим по перехватам (39), также войдя во вторую символическую сборную турнира в сезоне. В сезоне-2017/18 Джеймс провел 36 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации за "Финикс" и "Новый Орлеан", в которых его средние показатели составили 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи, в среднем на паркете он проводил 19,1 минуты.