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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по волейболу Саммельвуо заявил, что не чувствует себя иностранцем

Специалист не стал комментировать информацию о том, что планирует получить российское гражданство
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо EPA-EFE/ADAM WARZAWA
Описание
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© EPA-EFE/ADAM WARZAWA

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо не чувствует себя иностранцем, работая и проживая в стране. Об этом Саммельвуо заявил в интервью ТАСС.

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"Я вообще не задумываюсь над тем, иностранец я или россиянин. Мне просто очень хорошо здесь. Я очень рад быть в России", - сказал 43-летний финн.

Специалист не стал комментировать информацию о том, что он планирует получить российское гражданство.

В воскресенье сборная России под руководством Саммельвуо завоевала право выступить на Олимпийских играх в Токио. В рамках отборочного турнира, который прошел в Санкт-Петербурге, российская команда переиграла сборные Мексики, Кубы и Ирана.

Саммельвуо с 2016 года возглавляет кемеровский "Кузбасс", который привел к победе в чемпионате России в сезоне-2018/19. С 2019 года он возглавляет мужскую сборную России. Национальная команда под руководством финского специалиста стала победителем Лиги наций.

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