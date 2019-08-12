Саммельвуо: волейболист Вербов может вернуться в сборную России при желании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Волейболист Алексей Вербов при желании может возобновить карьеру и вернуться в сборную России. Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо.

Как ранее сообщал ТАСС, 37-летний Вербов завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб казанского "Зенита". Он также возглавлял сборную России на Универсиаде-2019 в Неаполе, где команда завоевала бронзовые награды.

"На самом деле, это больше вопрос самого Алексея, - сказал Саммельвуо. - Ему необходимо определиться, будет ли он полноценно работать как тренер или же еще готов быть игроком. Если он будет в своей идеальной форме и будет готов, то это будет очень хороший кандидат для сборной. Но пока есть этот вопрос, он не решен".

В воскресенье сборная России под руководством Саммельвуо завоевала право выступить на Олимпийских играх в Токио. В рамках отборочного турнира российская команда переиграла сборные Мексики, Кубы и Ирана. Саммельвуо возглавил национальную команду весной нынешнего года.

Вербов семь раз становился чемпионом России, четыре раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России он дважды стал бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), выигрывал Мировую лигу.