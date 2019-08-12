Тарпищев: по количеству финалов теннисист Медведев идет по графику Надаля и Федерера

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев идет по графику Рафаэля Надаля или Роджера Федерера по количеству финалов в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале - 3:6, 0:6.

"Медведев радует своей игрой, он набрал ход, но при этом он не до конца сформировался как игрок, - сказал Тарпищев. - Это был его пятый финал в сезоне - тут Медведев идет по графику Федерера или Надаля. Он продолжает улучшать свою игру, но, как я говорил, чтобы побеждать Надаля надо играть ближе к корту - сейчас Медведев играет далековато".

В 2019 году Медведев сыграл в пяти финалах и одержал победу в одном из них - на турнире в Софии. Надаль сыграл в четырех финалах в году и одержал победы в трех из них. Федерер сыграл в пяти финалах и победил в трех.