Контрольный матч московских хоккейных клубов "Спартак" и "Динамо" пройдет без зрителей

ТАСС, 12 августа. Контрольный матч между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" пройдет без зрителей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Спартака".

Встреча состоится 18 августа, начало - 13:00 мск. Игра состоится на "ЦСКА-Арене", которая находится на территории СРК "Парк Легенд".

"Контрольный матч "Спартак" - "Динамо" (Москва), запланированный на 18 августа, состоится без зрителей. Приносим извинения", - говорится в заявлении.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и омским "Авангардом". "Спартак" сыграет на выезде против рижского "Динамо" 2 сентября. Московское "Динамо" в тот же день дома встретится с нижегородским "Торпедо".