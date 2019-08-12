Ватутин: баскетбольный клуб ЦСКА закончил комплектование команды на новый сезон

"Комплектование завершено, тренерам до начала сезона остается выбрать игрока, который будет заявлен только на чемпионат ВТБ. Селекция это всегда сочетание желаемого и возможного, в целом мы довольны итогами этого непростого лета. Оценки приходу шестерых новичков даст сезон, самое главное сейчас - всем, прежде всего нам самим, понять, что команды, выигравшей Евролигу, больше нет, по разным причинам ушли ключевые исполнители, предстоит с нуля строить совершенно новый коллектив. Как в ментальном, так и игровом плане, просто не будет, но и никогда не было легко", - сказал Ватутин.

Помимо Джеймса, ЦСКА летом подписал контракты с Роном Бэйкером, Дэрраном Хиллиардом, Костой Куфусом, Йоханнесом Фогтманом и Янисом Стрелниексом.

Ватутин отказался комментировать сообщения различных СМИ о том, что ЦСКА был близок к подписанию контрактов с Джереми Лином и Николой Милутиновичем: "Не в наших правилах говорить на слухи "да" или "нет", мы ничего не комментировали, сообщали по факту подписания. Греческие и другие баскетбольные медиа очень многое делают для популяризации баскетбола, эту работу можно только приветствовать. Мы верим в наших ветеранов и всех пришедших новичков, надеемся, что их адаптация будет удачной, и команда будет радовать болельщиков".