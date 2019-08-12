Шунин сможет полностью восстановиться от травмы примерно через шесть недель

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Восстановление вратаря и капитана московского "Динамо" Антона Шунина от травмы задней поверхности бедра займет примерно шесть недель. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков.

Шунин получил повреждение в домашней игре против санкт-петербургского "Зенита" (0:2) и был заменен на 14-й минуте встречи. В понедельник пресс-служба "Динамо" сообщила о том, что 32-летнему россиянину диагностировали травму задней поверхности бедра.

"Восстановление от такой травмы занимает примерно пять-шесть недель. Мы пытались несколько раз ускорять восстановление от такого рода повреждений, но в итоге получались рецидивы", - сказал Васильков, добавив, что для подстраховки Шунину стоит пройти более долгое восстановление.

После пяти матчей чемпионата России "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков. В следующем туре бело-голубые 18 августа примут московский "Локомотив", начало - 19:00 мск.