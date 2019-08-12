Сборная Ирана по легкой атлетике проведет тренировочный сбор в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Сборная Ирана по легкой атлетике в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира проведет тренировочный сбор в Крыму. Об этом сообщил в понедельник президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

"Ждем команду Ирана, которая приедет тренироваться и готовиться к чемпионату мира", - сообщил Ветоха, выступая на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

По его словам, тренировочный сбор будет проходить в Евпатории на многофункциональном спортивном комплексе "Арена-Крым", где созданы все условия для тренировок и проведения различных спортивных соревнований. В комплексе недавно была положена беговая дорожка, которая отвечает мировым стандартам, где могут тренироваться национальные сборные.

Ветоха добавил, что приезд сборной Ирана в составе 18 атлетов ожидается в конце августа. "Им подходит наш климат для тренировок. Мы будем рады, если все случится, они приедут в Крым, сейчас их команда занимается оформлением необходимых документов", - отметил Ветоха.

Он уточнил ТАСС, что это первый приезд иностранной национальной сборной с момента воссоединения Крыма с РФ. Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Союз проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".