Чемпион UFC Сехудо вызвал на "межполовой" бой чемпионку промоушена Валентину Шевченко

ТАСС, 12 августа. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях американец Генри Сехудо вызвал на бой чемпионку промоушена в наилегчайшем весе Валентину Шевченко из Киргизии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу Сехудо в Twitter.

"Мой телефон разрывается: мне все звонят и говорят, что некая Валентина Шевченко по прозвищу Пуля - самый доминирующий чемпион в мире. И знаете что? Я вдруг заревновал, потому что у нее есть золото, и я хочу его отобрать. Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя, я хочу стать первым в истории межполовым чемпионом мира и вызываю тебя на бой", - сказал 32-летний Сехудо.

Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе, в ММА на счету американца 17 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения. В активе Шевченко 21 бой в ММА, в 18 из которых она одержала победу, потерпев три поражения.