Пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Албон заменит Гасли в "Ред Булле"

ТАСС, 12 августа. Гонщик команды "Формулы-1" "Торо Россо" таец Александер Албон заменит пилота коллектива "Ред Булл" француза Пьера Гасли, первой гонкой за "Ред Булл" для Албона станет Гран-при Бельгии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды "Ред Булл".

В нынешнем сезоне 23-летний Албон набрал 16 очков и занимает 15-е место в личном зачете. Гасли идет на шестой позиции, набрав 63 очка.

Также сообщается, что 23-летний Гасли отправится во вторую команду "Ред Булла" - "Торо Россо". Отмечается, что руководство основной команды будет наблюдать в течение девяти гонок за действиями Албона, чтобы принять решение, кто останется в "Ред Булле" на следующий сезон.

Пилотом команды "Ред Булл" является 21-летний голландец Макс Ферстаппен, который занимает третью строчку в личном зачете пилотов (181 очко). В команде "Торо Россо" выступает 25-летний россиянин Даниил Квят, идущий на девятой строчке (27).

Гран-при Бельгии пройдет с 30 августа по 1 сентября.