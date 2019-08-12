Российский арбитр Еськов рассудит матч Лиги Европы "Брага" - "Брондбю"

ТАСС, 12 августа. Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первый матч завершился гостевой победой португальской команды со счетом 4:2.

Помощниками арбитра выступят Дмитрий Мосякин и Николай Еремин. Резервным рефери назначен Василий Казарцев.

Игра пройдет в Португалии 15 августа. Сильнейший по итогам двух матчей встретится с победителем противостояния между швейцарским "Туном" и российским "Спартаком".