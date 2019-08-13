На вершине спорта. Как пройдут первые олимпийские соревнования по скалолазанию

О том, кто из скалолазов выступает без страховки, какой мировой рекорд в вертикальном беге и почему для Олимпиады создали отдельную дисциплину

Международный олимпийский комитет на 129-й сессии в Рио-де-Жанейро включил в олимпийскую программу сразу несколько новых видов спорта. Таким образом, в августе 2016 года стало известно, что на Олимпиаде дебютируют карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скейтбординг и скалолазание. Этот "новый пакет" соревнований действует исключительно на Олимпиаде в Токио, а вовсе не является автоматическим включением этих дисциплин в программу всех летних Игр. Оргкомитеты последующих летних Олимпиад вправе также повлиять на формирование соревновательной программы и выносить на рассмотрение МОК до пяти новых видов, которые, по их мнению, стоит добавить к 28 обязательным.

В июне нынешнего года стало известно, что скалолазание, скейтбординг и серфинг, вероятнее всего, смогут увидеть и зрители Олимпийских игр 2024 года в Париже, к ним же добавится новичок программы — брейкинг. Окончательное решение по этому вопросу будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года, но сюрпризов по одобрению программы соревнований возникнуть не должно. Причем скалолазание не только закрепилось в программе, но и начало развиваться: если в Токио будут разыграны всего два комплекта медалей — в многоборье среди мужчин и женщин, то в Париже спортсмены поборются уже за четыре комплекта. Изначально классическое скалолазание включало в себя три равнозначные, но ощутимо отличающиеся друг от друга дисциплины — соревнования на трудность, на скорость и боулдеринг. Специально для Игр в Токио было создано многоборье, ставшее олимпийским видом. Победитель здесь определяется по общему коэффициенту, который высчитывается по результатам спортсмена в трех видах. Коэффициент получается после перемножения мест, которые занял скалолаз в каждой из дисциплин, чем меньше получившееся число — тем выше его положение в итоговой таблице результатов.

"Никто не мог взять на себя ответственность и решить, какая именно дисциплина из трех должна быть представлена на Олимпийских играх. Все из них важны. Таким образом, было принято неожиданное решение и появилось многоборье, хотя далеко не все спортсмены были рады такому исходу дела, — пояснил ТАСС президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. — В Париже соревнования в скорости уже пройдут отдельно, второй комплект наград разыграют в двоеборье. Следующий этап — чтобы появились три отдельные олимпийские дисциплины". Формат многоборья заставил многих спортсменов, ранее достигших успеха в отдельных видах скалолазания, уделить более пристальное внимание остальным дисциплинам. Это, в свою очередь, привело к увеличению числа травм среди атлетов, ведь эти нагрузки стали для них абсолютно новыми и нестандартными. На данный момент универсалов, которые одинаково уверенно чувствовали бы себя во всех трех видах, просто не существует. Фаворитами на домашней Олимпиаде будут японские спортсмены, а также представители Словении, Австрии, Франции, Чехии, за медали постараются побороться и россияне. Среди возможных претендентов на награды также спортсмены из Германии и США. Скорость. Вертикальный бег Среди всех видов скалолазания наиболее простым для понимания неподготовленного зрителя является скорость. Это еще и самая динамичная дисциплина, на прохождение всей трассы уходят считаные секунды. Спортсмены тут соревнуются на одной и той же дистанции с четкими техническими характеристиками, так называемой эталонной трассе. Ее длина составляет 15 метров, трасса построена с углом наклона в пять градусов.

"По сути своей эталонная трасса — это такая специально спроектированная вертикальная беговая дорожка. Здесь устанавливают мировые рекорды, считается именно время ее прохождения, — отметил глава ФСР. — Это самая понятная для зрителей дисциплина". На данный момент мировой рекорд в скорости у мужчин составляет 5,48 секунды. Именно за это время в 2017 году трассу преодолел иранец Реза Алипуршеназандифар. У девушек результаты немного скромнее: в 2017 году мировой рекорд (7,32 секунды) установила россиянка Юлия Каплина, через год ее достижение повторила француженка Анук Жубер. На данный момент звание самой быстрой скалолазки принадлежит китаянке Ю-Линг Сонг (7,101 секунды). Из нюансов — в скорости важно избежать фальстарта в начале гонки. Не менее важно четко нажать на финишную кнопку наверху, чтобы зафиксировать свой результат. Страховка тут автоматическая, завершив бег по вертикальной стене, спортсмены просто скользят вниз. Боулдеринг. Шоу и акробатика В чем заключается суть соревнований в скорости и трудности, в общих чертах понятно из названия дисциплин. Боулдеринг такой подсказки не дает, но является, пожалуй, самой зрелищной и динамично развивающейся дисциплиной. К тому же самой доступной для любителей и тех, кто решил в первый раз попробовать свои силы в скалолазании. Спортсмены лазают на небольшой высоте в 4–5 метров, из оборудования у них только скальные туфли и магнезия. Соревнования по боулдерингу проходят без страховки, ее роль берут на себя обычные гимнастические маты. Для каждых соревнований строится собственная трасса с несколькими короткими и сложными отрезками, как правило, их четыре-пять. Задачей скалолаза является прохождение всех коротких трасс в течение заданного времени, если ему это удалось — тогда в зачете учитывается и время прохождения.

Важно то, что спортсмены не видят скалодром до старта и не могут наблюдать за выступлением своих соперников. Они выходят на старт из так называемой закрытой зоны, после распоряжаются отведенным им временем по собственному усмотрению. Кто-то сразу кидается штурмовать трассы, кто-то предпочитает подумать и выбрать оптимальный вариант их прохождения. Если спортсмен сорвался, то он не получает дисквалификацию, а продолжает попытки пройти как можно большее количество трасс. "Достаточно интересная дисциплина — там есть прыжки, перевороты, какие-то акробатические элементы. Бывают ситуации, когда спортсмен буквально повисает на одном пальце, но вытягивает себя. Этот вид очень зрелищный, настоящее шоу, — считает Дмитрий Бычков. — К тому же скалодром для боулдеринга сравнительно легко построить, тут обычно не возникает трудности с тем, чтобы найти подходящее помещение". Трудность. Вечная классика Является наиболее классическим видом скалолазания — без сумасшедших забегов или акробатических переворотов. Как и в боулдеринге, к каждому соревнованию создается отдельная уникальная трасса, которую скалолазы увидят только в момент начала соревнований. Задача спортсмена — преодолеть как можно бо́льшую часть трассы, забраться максимально высоко, а если получится, то до самого финиша. Время прохождения трассы ограничено, но спешка тут не самый лучший помощник, ведь у спортсмена всего одна попытка на прохождение маршрута.

Соревнования проходят на ощутимой высоте, поэтому используется так называемая нижняя страховка. Веревку держит специальный судья на страховке, который стоит внизу, а другой конец веревки привязан к спортсмену. Скалолаз помимо того, чтобы думать над прохождением трассы и продолжать двигаться, вынужден самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в расположенные по трассе оттяжки. Протяженность маршрута в этой дисциплине может достигать 40 метров. Если спортсмен преодолел всю трассу до конца, то учитывается и время, которое он потратил на ее прохождение. Несмотря на максимальную приближенность трудности к естественным условиям скалолазания по природным скалам и альпинизму, соревнования в этой дисциплине предпочитают проводить на специально построенных закрытых скалодромах. Это позволяет избежать погодного фактора и добиться максимально равных условий для соревнующихся спортсменов.

"Иногда соревнования проходят на природном рельефе, но это уже не турниры, а фестивали. Ведь если спортсмен вырос рядом с этими скалами и часто там тренируется, то у него будет ощутимое превосходство над остальными. Поэтому честнее выглядит постройка трассы на искусственном скалодроме, тогда все окажутся в равных условиях", — пояснил ТАСС глава ФСР. По словам Дмитрия Бычкова, именно трудность является одним из наиболее популярных видов скалолазания как для зрителей, так для спортсменов. В том числе и потому, что здесь скалолазу необходимо сочетать скорость, тактику, навык обращения со страховочным оборудованием и отличную физическую форму. Влияние Олимпиады Президент Федерации скалолазания России считает, что признание скалолазания олимпийским видом спорта ощутимо повлияло на его развитие в стране. Причем на всех уровнях — от массового спорта до подготовки национальной сборной. "Стали строиться скалодромы, особенно в регионах. Соревнования пользуются большей популярностью, — отметил Бычков. — В России традиционно проходят этапы Кубков мира, и если их сравнить с тем, что было раньше, то это просто небо и земля. На этап Кубка мира в 2019 году в Москве были проданы все билеты, трибуны полные".