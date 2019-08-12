{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Ганус: создание в Чувашии рабочей группы по допингу может стать поводом для беспокойства

Глава РУСАДА считает, что, создав такую группу, правительство Чувашии приняло на себя очень большую ответственность за объективность результатов ее работы
Глава РУСАДА Юрий Ганус Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Результаты работы созданной властями Чувашии независимой рабочей группы по изучению обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил чувашскими спортсменами и персоналом спортсменов могут стать поводом для определенного беспокойства не только у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и у мирового антидопингового сообщества, но и у российских властей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

9 августа распоряжением кабинета министров Чувашской Республики была сформирована независимая рабочая группа, которая займется выяснением всех обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашии и персоналом спортсменов в 2017 году. Возглавил ее спортивный юрист Артем Пацев. 

На эту тему
Юрист Пацев возглавил рабочую группу по изучению нарушений антидопинговых правил в Чувашии

"Если организованная властями Чувашии независимая рабочая группа проведет полное и объективное расследование, то РУСАДА, конечно же, будет только за, - сказал Ганус. - Выявление лиц, причастных к нарушениям антидопинговых правил в этом регионе, мы можем только приветствовать. Но сам факт того, что эта группа создана государственным органом - правительством Чувашской Республики, может быть поводом для определенного беспокойства при необъективных итоговых выводах".

"Хочу напомнить о докладах Макларена, в которых в адрес России выдвигались обвинения в причастности государства к допинговым нарушениям, - продолжил собеседник ТАСС. - А что если итогом работы этой группы на самом деле окажется попытка развала заведенных РУСАДА дел, как это было ранее? В таком случае все будет указывать на то, что один из территориальных органов Российской Федерации создал группу, деятельность которой препятствует объективному расследованию Российским антидопинговым агентством многочисленных фактов нарушений антидопинговых правил, в том числе с участием несовершеннолетних спортсменов, в этом субъекте РФ".

Ганус считает, что, создав такую группу, правительство Чувашии приняло на себя очень большую ответственность за объективность результатов ее работы. "В мировом спортивном и антидопинговом сообществе не будут отделять правительство Чувашии от государственной власти Российской Федерации. Таким образом, федеральные органы власти РФ могут быть самым непосредственным образом вовлечены в это дело, актуализируя прежние обвинения по степени вовлеченности государства в допинговый кризис", - считает глава РУСАДА.

В июне Российское антидопинговое агентство сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода спортсменами и их персоналом в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки были выявлены многочисленные случаи возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 68 спортсменам уже открыты дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Расследование допинговых нарушений в Чувашии близится к завершению

"Что касается самого расследования, проводимого РУСАДА, то оно близится к завершению. Сейчас фактически идет обработка результатов. РУСАДА действовало и действует полностью в соответствии со всеми материальными и процессуальными нормами", - подчеркнул Ганус.

"РУСАДА действует в интересах чистых спортсменов, в интересах Российской Федерации, которая заинтересована в изменении антидопинговой культуры в стране, в скорейшем выходе из затянувшегося допингового кризиса для восстановления позиций российского спорта на мировой арене. Допинг - это проблема не только России, и борьба с ним выражается прежде всего в эффективности обнаружения и борьбы с нарушителями. Надо не пытаться заниматься сокрытием и развалом дел, а активно содействовать национальному антидопинговому агентству РУСАДА и компетентным правоохранительным органам в проведении расследований", - подытожил собеседник ТАСС.
 

Теги
ДопингГанус, Юрий Александрович
Футбол в России
"Тамбов" будет проводить матчи РПЛ в Саранске до середины ноября
По словам замдиректора тамбовского стадиона "Спартак", точная дата окончания реконструкции арены пока неизвестна
Читать полностью