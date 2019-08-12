Ганус: создание в Чувашии рабочей группы по допингу может стать поводом для беспокойства

9 августа распоряжением кабинета министров Чувашской Республики была сформирована независимая рабочая группа, которая займется выяснением всех обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами Чувашии и персоналом спортсменов в 2017 году. Возглавил ее спортивный юрист Артем Пацев.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Результаты работы созданной властями Чувашии независимой рабочей группы по изучению обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил чувашскими спортсменами и персоналом спортсменов могут стать поводом для определенного беспокойства не только у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и у мирового антидопингового сообщества, но и у российских властей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Если организованная властями Чувашии независимая рабочая группа проведет полное и объективное расследование, то РУСАДА, конечно же, будет только за, - сказал Ганус. - Выявление лиц, причастных к нарушениям антидопинговых правил в этом регионе, мы можем только приветствовать. Но сам факт того, что эта группа создана государственным органом - правительством Чувашской Республики, может быть поводом для определенного беспокойства при необъективных итоговых выводах".

"Хочу напомнить о докладах Макларена, в которых в адрес России выдвигались обвинения в причастности государства к допинговым нарушениям, - продолжил собеседник ТАСС. - А что если итогом работы этой группы на самом деле окажется попытка развала заведенных РУСАДА дел, как это было ранее? В таком случае все будет указывать на то, что один из территориальных органов Российской Федерации создал группу, деятельность которой препятствует объективному расследованию Российским антидопинговым агентством многочисленных фактов нарушений антидопинговых правил, в том числе с участием несовершеннолетних спортсменов, в этом субъекте РФ".

Ганус считает, что, создав такую группу, правительство Чувашии приняло на себя очень большую ответственность за объективность результатов ее работы. "В мировом спортивном и антидопинговом сообществе не будут отделять правительство Чувашии от государственной власти Российской Федерации. Таким образом, федеральные органы власти РФ могут быть самым непосредственным образом вовлечены в это дело, актуализируя прежние обвинения по степени вовлеченности государства в допинговый кризис", - считает глава РУСАДА.

В июне Российское антидопинговое агентство сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода спортсменами и их персоналом в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки были выявлены многочисленные случаи возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 68 спортсменам уже открыты дела о возможном нарушении антидопинговых правил.

Расследование допинговых нарушений в Чувашии близится к завершению

"Что касается самого расследования, проводимого РУСАДА, то оно близится к завершению. Сейчас фактически идет обработка результатов. РУСАДА действовало и действует полностью в соответствии со всеми материальными и процессуальными нормами", - подчеркнул Ганус.

"РУСАДА действует в интересах чистых спортсменов, в интересах Российской Федерации, которая заинтересована в изменении антидопинговой культуры в стране, в скорейшем выходе из затянувшегося допингового кризиса для восстановления позиций российского спорта на мировой арене. Допинг - это проблема не только России, и борьба с ним выражается прежде всего в эффективности обнаружения и борьбы с нарушителями. Надо не пытаться заниматься сокрытием и развалом дел, а активно содействовать национальному антидопинговому агентству РУСАДА и компетентным правоохранительным органам в проведении расследований", - подытожил собеседник ТАСС.

