Россия отправила в IAAF 333 заявки от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась со 118 российскими легкоатлетами, которые в 2019 году имеют право выступать на международных турнирах. В их числе лидеры сборной России - Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 342 заявки на получение нейтрального статуса, из которых 333 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"По состоянию на 12 августа к нам поступили заявки от 342 легкоатлетов, 333 из них уже отправлены в IAAF", - сказала Юхарева.

В соответствии с регламентом, IAAF не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую федерация имеет на заявителя. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные турниры имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, проживающая в США.

Ближайшее заседание совета IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет 23 сентября. Российские легкоатлеты могут сейчас выступать на зарубежных соревнованиях только при наличии статуса нейтрального спортсмена.