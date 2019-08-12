"Тамбов" будет проводить матчи РПЛ в Саранске до середины ноября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не сможет проводить матчи чемпионата России на своем стадионе "Спартак" в Тамбове в ближайшие три месяца, команда продолжит принимать соперников в Саранске на "Мордовия-Арене". Об этом ТАСС сообщил заместитель директора тамбовской арены Павел Швецов.

"Тамбов" вышел в высший дивизион российского футбола, заняв первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19. До повышения в классе команда проводила домашние матчи на стадионе "Спартак" в Тамбове, вместимость арены составляет 5 тыс. мест, что не соответствует требованиям Российской премьер-лиги (РПЛ). Летом стадион был закрыт на реконструкцию, которую планировалось завершить к сентябрю. До завершения работ команда проводит домашние матчи чемпионата России в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который принял четыре игры чемпионата мира 2018 года.

"Сейчас идет подготовка технического задания для монтажа системы безопасности, - сказал Швецов. - Не могу назвать ближайшую дату [матча "Тамбова" на стадионе "Спартак"]. Вообще, склоняюсь к тому, что ближайшие месяца три, если не больше, в Тамбове будет невозможно проводить матчи. Это связано с тем, что основные виды работ пока не выполнены - пока пройдут торги, пока эти работы будут выполнены".

"Помимо безопасности, нужно решить вопрос с недостаточной вместимостью трибун. Сейчас у нас пока только 5 тысяч мест, нужно переделать трибуны", - добавил заместитель директора стадиона "Спартак".

В ближайшие три месяца в календаре "Тамбова" в РПЛ значатся шесть домашних игр - против "Краснодара", "Динамо", ЦСКА, "Ростова", "Урала" и "Уфы". В том случае, если работы будут завершены в указанные сроки, команда может провести первый матч на стадионе "Спартак" уже в 17-м туре, соперником станет столичный "Локомотив". Точная дата встречи еще не утверждена, предварительно она намечена на 24 ноября.

В пяти стартовых турах чемпионата России "Тамбов" набрал четыре очка, обыграв "Спартак" (2:0) и сыграв вничью с "Оренбургом" (2:2). Также команда под руководством главного тренера Александра Григоряна потерпела поражения от "Зенита" (1:2), "Локомотива" (1:2) и "Арсенала" (0:1). Две игры "Тамбова" в Саранске в общей сложности посетило 27 570 зрителей, причем большая их часть пришлась на игру со "Спартаком" - 23 238 человек (на матч с "Арсеналом" пришло 4332 зрителя). В шестом туре тамбовчане 17 августа в Саранске примут "Краснодар".