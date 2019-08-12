"Порту" ожидает аншлаг на ответном матче квалификации Лиги чемпионов с "Краснодаром"

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Португальский "Порту" ожидает полные трибуны на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского клуба "Краснодар". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе "Порту".

Итальянская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ между "Краснодаром" и "Порту"

Первый матч состоялся 7 августа в Краснодаре и завершился со счетом 1:0 в пользу португальского клуба. Ответная встреча пройдет во вторник в Португалии на стадионе "Драгау", вместимость которого составляет 52 тыс. человек, игра начнется в 22:00 по мск. На первый матч все билеты были проданы, стадион "Краснодара" вмещает 35 тыс. зрителей.

"На данный момент, у нас продано больше 40 тысяч билетов, мы ожидаем аншлаг на завтрашнем матче", - заявили в пресс-службе.

Победитель противостояния "Порту" - "Краснодар" в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в паре "Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).