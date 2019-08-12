"Зенит" после продажи Джорджевича не будет покупать нападающего

Столичный "Локомотив" в понедельник объявил о переходе Джорджевича из "Зенита". Черногорский форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2012 года, большую часть времени проведя на правах аренды в других командах - нидерландском "Твенте", итальянской "Сампдории", испанской "Понферрадине", а также тульском "Арсенале". В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 30 матчей, забив три мяча и сделав две голевые передачи.

"Мы завершили оформление перехода Джорджевича в "Локомотив", подписали все документы, - сказал Медведев. - Это не аренда, а полноценный трансфер и он сделан по рыночным условиям. Пусть у нас в клубе Лука много не играл, но был в нашей команде с 2012 года, выступал в аренде, включая европейские клубы. Он всегда относился к делу очень профессионально, конечно, мы никогда не забудем его гол в ворота "Локомотива", который сделал нас чемпионами (в сезоне-2018/19 черногорский форвард, выступая за тульский "Арсенал", стал автором победного гола в ворота "Локомотива", который досрочно гарантировал "Зениту" победу в чемпионате России - прим. ТАСС)".

"В это трансферное окно у нас нет планов приобрести кого-то в линию нападения", - добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли "Зенит" после продажи Джорджевича искать игроков в линию атаки.

По мнению Медведева, продажа Джорджевича в "Локомотив" пойдет на пользу не отдельно взятому клубу, а послужит на повышение конкуренции в российском футболе в целом. "Считаю, что мы усиливаем не конкурентов, а наш футбол. Если хорошие игроки сидят на скамейке запасных, это не идет на пользу развитию нашего футбола. Чем больше конкуренции, тем лучше футбол, мы конкуренции не боимся", - отметил гендиректор "Зенита".