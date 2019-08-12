Клевцов: подготовка Шубенкова к ОИ осложнится после реконструкции манежа в Барнауле

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Решение руководства Алтайского государственного технического университета (АГТУ) о реконструкции манежа и его перепрофилировании из легкоатлетического в игровой может негативно отразиться на подготовке к Олимпийским играм 2020 года в Токио чемпиона мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, проживающего в столице края Барнауле. Об этом сообщил ТАСС в понедельник личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Манеж Алтайского государственного технического университета открылся в 1973 году, сейчас он является единственным в регионе спортивным сооружением с 200-метровой беговой дорожкой, где можно проводить под крышей соревнования по легкой атлетике. В том же манеже не один год проводился детский турнир на призы Сергея Шубенкова, который получил всероссийскую известность.

"Сам Шубенков отдельные тренировки тоже проводит там, ему для подготовки необходимо бегать не только в нашем небольшом зале, переделанном из стрелкового тира, но на полноценной легкоатлетической круговой дорожке. Закрытие университетского манежа для легкоатлетов не самым лучшим образом отразится на подготовке Сергея к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в следующем году", - считает Клевцов.

По словам тренера, власти университета хотят переоборудовать манеж под мини-футбол и другие игровые виды спорта, заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. "После такой реконструкции проводить в манеже соревнования по легкой атлетике будет невозможно, - продолжил собеседник ТАСС. - Я уже встречался с руководством манежа, которые заказали проект перепрофилирования, не поставив в известность никого. Они хотят развивать именно игровые виды спорта, а легкая атлетика как таковая их не интересует, так как ей занимаются, по их словам, совсем немного студентов".

"Люди не понимают, что своим решением о перепрофилировании они ущемляют интересы края, - заметил тренер. - Сейчас они получили федеральные деньги на реконструкцию и решили ими распорядиться вот таким образом. Нам сказали, что до февраля манеж закроют на реконструкцию, после которой легкой атлетики в нем уже не будет. И про тот же детский турнир на призы Шубенкова также придется забыть".

Клевцов заявил, что не собирается спокойно смотреть на все происходящее с манежем. "Мы с Шубенковым обязательно пойдем к губернатору и попытаемся как-то решить эту проблему", - сказал тренер.

"Но сейчас я даже больше переживаю не о Шубенкове, лишатся возможности для работы наши тренеры по легкой атлетике. Я пекусь о настоящем и будущем алтайской легкой атлетики, ведь в последние годы от 10 до 15 наших легкоатлетов включались в состав сборных России разных возрастов. Их куда прикажете девать? У нас подрастает неплохой резерв, детский спорт развивается, соревнования в манеже часто проводились", - заключил собеседник ТАСС.