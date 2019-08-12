Клуб НХЛ "Флорида" выведет из обращения номер голкипера Луонго

ТАСС, 12 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" выведет из обращения номер бывшего вратаря команды Роберто Луонго. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НХЛ.

40-летний Луонго объявил о завершении спортивной карьеры 26 июня 2019 года. 7 марта следующего года состоится торжественная церемония в честь памятного матча против "Баффало", состоявшегося 7 марта 2014 года, который стал первым для вратаря после возвращения в клуб "Флорида". Голкипер выступал под 1-м номером.

"Роберто является краеугольным камнем истории клуба и символом игры. Он представлял себя и "пантер" с огромным достоинством, решительностью и стандартом превосходства на протяжении всей своей карьеры. Его уровень приверженности товарищам по команде, его семье и сообществу в Южной Флориде не имеет себе равных. Нет ни одного игрока, который заслуживает того, чтобы стать первым среди "пантер", чей номер будет выведен из обращения", - сказал владелец команды Винсент Виола.

Луонго выступал за "Флориду" на протяжении 11 сезонов (2000-2006, 2014-2019). Он стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах (572), побед (230), отбитых бросков (16 068), а также по количеству побед в одном сезоне (35 побед в сезонах-2005/06 и 2015/16) и отраженных бросков за один сезон (2303). Он трижды представлял клуб в Матче всех звезд НХЛ (2004, 2015, 2016).

Также он выступал за клубы НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", "Ванкувер", команду Главной юниорской хоккейная лиги Квебека "Валь-д'Ор Форез" и "Лоуэлл Девилз" (Американская хоккейная лига). Всего в НХЛ он провел 1044 матча в регулярных сезонах, став вторым голкипером, кто провел больше тысячи матчей в НХЛ. Также он сыграл в 70 встречах в плей-офф турнира.

В составе сборной Канады он дважды становился олимпийским чемпионом (2010, 2014), дважды выигрывал золотые медали чемпионатов мира (2003, 2004).